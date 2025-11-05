Соцсети: задержан военный, который убил мужчину и изнасиловал его жену

В Белгородской области, по данным телеграм-канала "Осторожно, новости", предварительно задержан военный, который обвиняется в убийстве и изнасиловании, а также подозревается еще в одном убийстве.

Журналисты уточняют, что рядовой Алексей Кострикин был обнаружен и задержан в селе Вознесеновка Шебекинского округа, где зашел в местный магазин, после чего его и задержали военные.

Информация уточняется, на данный момент официального подтверждения нет.