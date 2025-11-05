Суд завершил судебное следствие по делу бывшего замгубернатора, министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия. Об этом сообщает РИА Новости. Как сообщается, в конце апреля Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела Кушнарева по существу. 5 ноября подсудимый закончил давать показания. "Суд объявляет об окончании судебного следствия и переходит к прениям", - заявил судья в конце заседания. Как выяснило следствие, октябре 2024 года Кушнарев потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории Ростовской области, выполняемых по госконтрактам. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан и впоследствии арестован. Кроме того, по версии следствия, в ноябре 2024 года он незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил в своем доме без соответствующего разрешения. 20 октября Кушнарев признал вину по делу о хранении оружия.