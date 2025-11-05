В Северной Осетии полицейских уволили за кражу уже украденных телефонов

В следственном управлении СК РФ по Северной Осетии возбудили уголовное дело против двух бывших следователей из отдела МВД России по Моздокскому району республики. Их подозревают в краже мобильных телефонов, которые они же должны были найти. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи полиции расследовали уголовное дело о краже сотовых телефонов и нашли их в комиссионном магазине. Всего там находилось четыре гаджета, которые ранее были похищены.

"Подозреваемые умышленно не отразили сведения о двух телефонах в протоколе выемки, незаконно обратив их в свою пользу", - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Северной Осетии.

Дело против бывших полицейских возбудили по статье о превышении должностных полномочий группой лиц из корыстной заинтересованности. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Тем временем в пресс-службе МВД по Северной Осетии уточнили, что оба старших следователи уже отстранены от должностей и уволены в связи с утратой доверия. В полиции добавили, что порочащие честь мундира сотрудники будут нести ответственность за свои поступки, вне зависимости от должности.