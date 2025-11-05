Самолет врезался в уличный фонарь в России

Российский самолет Ан-26 врезался в уличный фонарь на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что борт выполнял рейс из Петропавловска-Кмчатского в поселок Палана. Во время попытки приземлиться стойка шасси задела светосигнальный фонарь. Начата проверка.

Ранее в России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотным летательным аппаратом. Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» 2 августа направлялся из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики Олюторского района Камчатского края.