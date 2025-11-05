Жительница Германии нашла лезвия в детских сладостях после Хэллоуина

В немецком городе Киль неизвестные подмешали бритвенные лезвия в конфеты, которые раздавались детям на Хэллоуин. Об этом сообщили газете Spiegel в местной полиции федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

По данным ведомства, женщина с четырьмя детьми обходила дома в районе Хассе и собирала угощения. Позже, когда семья пересматривала собранные сладости, мать обнаружила среди них лезвия. Никто из детей не пострадал. Женщина обратилась в полицию, которая возбудила дело и начала проверку обстоятельств происшествия.

Правоохранители призвали родителей внимательно осматривать сладости, собранные детьми во время праздника. В полиции подчеркнули, что подобные действия «не имеют ничего общего с безобидным весельем Хэллоуина» и назвали их крайне безответственными.

До этого жительница Алтайского края съела подаренную незнакомцем конфету и отравилась. Девушка попала в больницу, медики диагностировали у нее токсическое действие неизвестного вещества.