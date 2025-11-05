Полицейские в Ленобласти обнаружили узел связи украинских мошенников

Сотрудники уголовного розыска Бокситогорского района Ленинградской области задержали 36-летнего жителя поселка Пикалево, подозреваемого в работе на дистанционных мошенников.

Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

— По версии оперативников, в июле 2025 года задержанный создал в своей квартире и поддерживал функционирование стационарного технического центра, позволявшего аферистам из-за рубежа осуществлять мошеннические звонки гражданам России, — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства задержанного полицейские нашли и изъяли два GSM-шлюза, сим-бокс, системный блок, Wi-Fi роутеры и около 240 сим-карт разных операторов. Оперативники выяснили, что с помощью номеров злоумышленники обманывали жителей нескольких регионов страны.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Подозреваемый задержан, оперативные мероприятия продолжаются, добавили в ведомстве.

Ранее сотрудники правоохранительных органов раскрыли схему обмана криптовалютчиков. В Москве задержали членов организованной группы, которые вводили в заблуждение потерпевших, используя поддельные удостоверения правоохранителей.