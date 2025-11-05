Рабочий разбился насмерть после падения с седьмого этажа дома в Подмосковье
Мужчина, работавший строителем на объекте в поселке Биокомбината в Подмосковье, сорвался с седьмого этажа здания. Он погиб на месте.
Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в Telegram-канале «МК: срочные новости».
— Рабочий упал с седьмого этажа строящегося дома в поселке Биокомбината (Лосино-Петровский городской округ). Спасти его не удалось, — говорится в публикации.
Подробностей произошедшего инцидента не приводится.
Ранее двое других мужчин взобрались на крышу пятиэтажного дома в Химках с целью работ на кровле. Оба рабочих не удержались и упали. Один из мужчин погиб на месте. Его напарника доставили в больницу. Врачи диагностировали у него множественные травмы. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.