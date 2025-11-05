Иностранец с ножом ранил двух мужчин в центре столицы

Иностранный гражданин вступил в конфликт с двумя мужчинами на Хамовническом Валу в столице и ранил их ножом.

Об этом в среду, 5 ноября, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по городу Москве.

— В результате оперативных мероприятий был установлен и задержан 24-летний иностранный гражданин, который в ходе конфликта нанес двум мужчинам колото-резаные раны острым предметом, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Потерпевших осмотрели медики. Напавшего на мужчин иностранца передали сотрудникам полиции. Правоохранители разберутся во всех деталях произошедшего инцидента.

Ранее между двумя другими мужчинами произошел конфликт на Шарикоподшипниковской улице в Москве. В результате ссоры приезжий ударил потерпевшего ножом в живот. Мужчину доставили в больницу. Врачи определили, что его здоровью причинен тяжкий вред. Подозреваемого поймали и возбудили в его отношении уголовное дело. Злоумышленника заключили под стражу.