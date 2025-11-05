Четыре трупа в рыболовных сетях обнаружили в Прикамье
Трагедия произошла на территории Пермского края. В акватории реки Вишеры обнаружены тела четырех рыбаков. Все они погибли предположительно во время ночной рыбалки, передает региональный Следком.
Инцидент произошёл неподалеку от поселка Данилов Луг. Оперативники уже начали проверку по факту трагедии. Обстоятельства случившегося выясняют следователи Чердынского межрайонного отдела.
Первые два тела были обнаружены непосредственно в реке. Мужчины в возрасте 65 и 40 лет запутались в рыболовных сетях. Это установлено в ходе осмотра места происхождения.
В 1,5 километрах от поселка нашли перевернутую лодку. Рядом с плавсредством находились тела еще двух рыбаков. Ими оказались мужчины 64 и 52 лет, также опутанные сетями.
По предварительной версии, все четверо рыбаков погибли одновременно. Трагедия произошла во время ночной рыбалки. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.