Лувр напрашивался на ограбление: появились неожиданные подробности

Пароль от системы видеонаблюдения Лувра оказался невероятно простым — LOUVRE. Это стало известно после того, как журналисты изучили историю уязвимостей системы безопасности музея, сообщает pcgamer.com

Кроме того, по данным портала, сотрудники службы безопасности Лувра продолжали использовать программное обеспечение, купленное еще в 2003 году. Этот софт больше не поддерживался разработчиком и работал на устаревшей версии Windows Server 2003.

Прокурор города Лор Беко в интервью Franceinfo сообщила, что в громком ограблении Лувра, ставшем известным на весь мир, оказались замешаны четверо подозреваемых, которые ранее не были связаны с крупными преступлениями. Среди задержанных числятся трое мужчин и одна женщина. Двое из них ранее уже были осуждены за кражи.

Утром 19 октября грабители всего за несколько минут украли из Лувра восемь бесценных ювелирных изделий. По информации следствия, похищенные драгоценности принадлежали королевским и императорским коллекциям Евгении, Марии-Луизы, Марии Амалии и Гортензии де Богарне.