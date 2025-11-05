В Пермском крае в реке нашли тела четырех рыбаков

В Пермском крае расследуют обстоятельства гибели четверых мужчин, тела которых нашли в Вишере третьего ноября.

Первых двух погибших 1958 и 1983 годов рождения обнаружили примерно в километре от поселка Данилов луг рядом с лодкой в рыболовных сетях. В полутора километрах от этого же населенного пункта следователи нашли еще одно перевернутое судно, а рядом тела двух мужчин 1959 и 1971 годов рождения также в сети.

"По предварительным данным, происшествия произошли во время ночной рыбалки. Назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - передает СК региона.