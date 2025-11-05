Российская туристка бесследно пропала на пляже в Анталье

Российская туристка бесследно исчезла во время отдыха в турецкой Анталье. 41-летняя Ирина Киселёва из Санкт-Петербурга прилетела на курорт вместе с несовершеннолетним сыном, пишет телеграм-канал 112.

Инцидент произошел 31 октября, когда женщина покинула отель Royal Atlantis Spa & Resort и направилась на пляж. По последним данным, она находилась в компании незнакомого мужчины, который позже вернулся в отель один с её личной сумкой.

«Незнакомец объяснил, что ненадолго отошел, а когда вернулся, Ирины уже не было на месте», - сообщили источники.

Сотрудники пляжа подтвердили, что в последний раз видели россиянку на шезлонге, где и обнаружили её личные вещи.

Сын пропавшей женщины уже вернулся в Санкт-Петербург, его забрала бабушка. Родственники ожидают информации от российского посольства и турецких правоохранительных органов.

Поисковые операции пока не дали результата — спасатели тщательно обследовали всю береговую линию. Расследование осложняется тем, что обзор городских камер наблюдения перекрывает спасательная вышка.

У родных остаются многочисленные вопросы относительно обстоятельств исчезновения. Их интересует в том числе личность спутника Ирины и почему спасатели ее не заметили.