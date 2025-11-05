Руководитель медклиники в Подмосковье стала фигурантом дела о торговле детьми

В рамках уголовного дела о торговле детьми в Московской области появился новый фигурант. Следствие подозревает в незаконных действиях руководителя одной из частных медицинских клиник в Подмосковье.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в правоохранительных органах.

— Следствием установлено местонахождение четвертого фигуранта уголовного дела Ирины Рудницкой. В отношении руководителя одной из частных медклиник в подмосковном Щелкове инкриминируется причастность к совершению преступления, предусмотренного ст.127.1 УК РФ (торговля новорожденными детьми), — передает слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

В начале ноября под стражу заключили еще двух человек, проходящих фигурантами по этому делу. В СИЗО оказался бизнесмен из Подмосковья, а также женщина, чей ребенок мог быть продан в другую семью.

Главную фигурантку дела клинического психолога, председателя Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую также арестовали. Она пробудет под стражей до 22 ноября этого года. Женщине инкриминируют торговлю детьми. Позднее злоумышленница признала свою вину. Обвиняемая раскаялась и подробно рассказала следователям о деталях произошедшего.