Защищающая парк москвичка встала на пути мужчины с бензопилой

Жители Москвы встали на защиту деревьев в парке Покровское-Стрешнево, утверждая, что их намерены срубить ради незаконной стройки. Утром 5 ноября одна из защищающих парк москвичек встала на пути мужчины с бензопилой — кадры опубликовал канал «Осторожно, Москва».

© Мослента

На них женщина, снимающаяся рабочего с уже заведенной бензопилой на телефон, пытается не подпустить его к деревьям.

Жители домов рядом с парком сообщили, что на просьбу показать документы и порубочные билеты рабочие отправляли их к начальству и ничего объяснять не хотели.

«Парк уничтожают, не называют причин. Органы власти игнорируют жителей, не отвечают на звонки и переводят на другие инстанции», — высказались они.

Канал «Покровское-Стрешнево и Щукино 24/7» добавил, что утром на место приехали полицейские, деревья в парке же тем временем уже спиливали, что зафиксировала на видео та же жительница, что противостояла рабочему с бензопилой.

«Стройка незаконна. У нас есть огромный пакет документов в прокуратуре», — высказывается она на другом видео.

Со слов других граждан, в Мосгостройнадзоре им отвечали, что разрешение на строительство на этом месте не выдавалось.

Ранее сообщалось, что на месте устаревшего монорельса будет построен уникальный парк на высоте — первый в России круглогодичный прогулочный парк на высоте 6 метров. Прогулочный маршрут будет пролегать от ВДНХ до Тимирязевского парка.