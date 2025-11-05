Криминальный авторитет засудил российскую колонию после освобождения

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, более известный по прозвищу Итальянец, оспорил решение администрации калужской колонии №3 о помещении его в штрафной изолятор. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, в августе 2023 года Кочуйков получил выговор в колонии за то, что вовремя не заправил кровать и не надел хлопчатобумажные брюки. Заключенный пытался доказать, что в то утро плохо себя чувствовал, поэтому не успел закончить с процедурами, однако его поместили в ШИЗО на семь суток.

В результате Кочуйков подал иск к колонии в Гагаринский суд столицы и тот встал на его сторону, отменив взыскание.

15 октября стало известно о выходе криминального авторитета на свободу после почти девяти лет заключения. Срок он получил после перестрелки на Рочдельской улице в центре Москвы в 2015 году. Причиной вооруженного конфликта послужил спор между владелицей ресторана Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. На стороне подрядчика выступил Кочуйков из круга известного вора в законе Шакро Молодого, правой рукой которого его называют.