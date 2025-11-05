В Ленобласти мужчина оборудовал в квартире узел связи для мошенников с Украины

В Ленобласти местный житель сделал в своем жилище узел связи, с помощью которого аферисты с Украины обманывали россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники уголовного розыска Бокситогорского района Ленобласти задержали 36-летнего жителя районного города Пикалево. Мужчина является безработным. По данным полиции, он получал деньги за техническое обслуживание украинских дистанционных мошенников.

<img class="" src=""/>

Согласно оперативной информации, в июле подозреваемый оборудовал в своей квартире стационарный технический центр, позволяющий звонить жителям России из-за рубежа для совершения телефонных афер.

Правоохранители изъяли, в частности, два GSM-шлюза, Wi-Fi-роутеры, а также порядка 240 сим-карт.