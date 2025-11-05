Найден убийца бурятской "королевы красоты"

Бурятские следователи раскрыли одно из самых громких и кровавых преступлений первой четвери ХХI, произошедшего в Улан-Удэ.

30-летняя финалистка конкурса "Миссис Бурятия" Сэсэг Буинова исчезла 11 апреля 2024 года. Оставив дома двоих маленьких детей, женщина ушла "ненадолго и по делам".

По камерам видеонаблюдения удалось установить, что она села в машину вместе с молодым человеком, вскоре туда же подсел еще один мужчина. Авто поехало в сторону промзоны.

14 апреля 2024 года был обнаружен внедорожник Сэсэг Буиновой со следами крови, недалеко от машины правоохранители нашли ее окровавленные вещи и водительские права ее спутника Станислава Норбоева.

Молодых людей искали правоохранители и тысячи добровольцев, но тщетно. И только в марте 2025 года в заброшенном гараже поселка Аэропорт, были найдены тела Сэсэг и Станислава. Трупы лежали в смотровой яме под слоем льда и снега. Родственники их опознали и похоронили. Но имя загадочного и жестокого убийцы было по-прежнему неизвестно.

Убийцей, по данным следствия, оказался 40-летний мужчина, который долгое время нигде не работал и имел множество неоплаченных кредитов и микрозаймов. 11 апреля 2024 года вечером он увидел дорогой автомобиль, в котором находилась Сэсэг и ее спутник. Он решил "закрыть" преступным образом все свои многочисленные долги, заскочил в салон на заднее сиденье и стал угрожать пистолетом.

Преступник вынудил их уехать в безлюдное место, вывел из машины и застрелил несчастных. У своих жертв бандит похитил деньги, телефоны, ювелирные изделия. Забрал и автомобиль Сэсэг Буиновой. Позже он решил избавиться от похищенной машины, бросив ее в одном из городских дворов.

Через два дня после преступления злодей под надуманным предлогом взял автомобиль у одного из своих знакомых. На нем вывез тела убитых, сбросив трупы в смотровую яму одного из заброшенных гаражей.

"После этого, решив избавиться от свидетеля, который мог догадаться о его причастности к убийству, мужчина решил совершить убийство знакомого, одолжившего ему автомобиль. В ночь на 20 апреля злоумышленник приехал к нему домой в поселок Сотниково и застрелил из пистолета, а затем при помощи горючей жидкости поджег смежный с домом гараж, где находилась машина, в которой перевозились тела. По случайности, в этот момент в дом потерпевшего зашли его знакомые. Фигурант стал угрожать им убийством, но затем отвлекся и людям удалось сбежать. Сам фигурант не стал покидать место преступления, причинил себе огнестрельные ранения из своего пистолета, позднее был обнаружен возле горящего дома и впоследствии скончался в больнице", - сообщает СК РФ по республике Бурятия.

Следователи собрали достаточную доказательную базу по этому преступлению, все материалы дела переданы в суд для принятия процессуального решения.