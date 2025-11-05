Выросло число жертв крушения самолета в США

Количество жертв крушения грузового самолета в американском штате Кентукки продолжает увеличиваться.

По последним данным, число погибших достигло семи человек. Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что представители аэропорта города Луисвилл сообщали о четырёх погибших. Губернатор предупредил, что, по предварительным оценкам, число жертв может возрасти.

Ранее была названа возможная причина крушения самолета в США.