При пожаре в доме в Сургуте погибли семь человек

Семь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в Сургуте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

© t.me/su_skr86

По данным ведомства, сигнал о возгорании в двухэтажном дачном доме в СНТ "Прибрежный-1" спасателям поступил в 03:24 по местному времени.

Когда первые подразделения прибыли на место, помещение площадью 72 квадратных метра было полностью охвачено огнем, обрушилась крыша.

"В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела семи погибших, в том числе четырех детей", - говорится в сообщении.

Одного мужчину удалось спасти. Пожарные передали его врачам.

В Telegram-канале спасательного ведомства опубликованы кадры с места ЧП. Судя по ним, от дома остались только стены.

Региональное управление СК тем временем возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).