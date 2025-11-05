При пожаре в доме в Сургуте погибли семь человек

Семь человек погибли при пожаре в СНТ в Сургуте
Семь человек, в том числе четверо детей, погибли в результате пожара в Сургуте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
По данным ведомства, сигнал о возгорании в двухэтажном дачном доме в СНТ "Прибрежный-1" спасателям поступил в 03:24 по местному времени.
Когда первые подразделения прибыли на место, помещение площадью 72 квадратных метра было полностью охвачено огнем, обрушилась крыша.
"В ходе ликвидации пожара и разборки конструкций огнеборцы обнаружили тела семи погибших, в том числе четырех детей", - говорится в сообщении.
Одного мужчину удалось спасти. Пожарные передали его врачам.
В Telegram-канале спасательного ведомства опубликованы кадры с места ЧП. Судя по ним, от дома остались только стены.
Региональное управление СК тем временем возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).
"Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы", - говорится в Telegram-канале ведомства.