Раскрыто, когда начнется суд по делу о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

5 ноября Второй западный окружной военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела о теракте, жертвой которого стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передаёт РИА «Новости». Заседание назначено на 14:00.

Перед судом предстанут четыре человека. В зависимости от их роли в совершённом преступлении им предъявлены обвинения по статьям об участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и обучении для осуществления террористической деятельности.

По данным следствия, утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, спрятанное в электросамокате, оставленном у подъезда жилого дома. В результате взрыва погибли генерал-лейтенант Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

На следующий день оперативники задержали предполагаемого исполнителя теракта. Во время допроса он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами и согласился выполнить задание за вознаграждение в 100 тысяч долларов и обещание выезда в Европу.

