В американском аэропорту разбился самолет

В аэропорту Мухаммеда Али в американском Луисвилле (штат Кентукки) разбился самолет. Об этом сообщает местный телеканал WKYT.

По предварительным данным, авария произошла с самолетом почтовой компании UPS. Воздушное судно разбилось при взлете. Сообщается о пострадавших, однако точных сведений об их состоянии нет.

На месте катастрофы начался сильный пожар. В небо над аэропортом поднимается черный столб дыма. Для всех населенных пунктов в радиусе шести километров от аэропорта и в северном направлении до реки Огайо был объявлен режим ЧС, жителям предписано оставаться в домах.

Позднее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что в аварии разбился грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11. Официальная причина крушения не называется.