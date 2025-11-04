Le Soir: аэропорт Брюсселя закрыт из-за сообщения о беспилотнике
Аэропорт Брюсселя в Бельгии закрыли из-за сообщения о неизвестном беспилотнике, сообщает Le Soir.
«В качестве меры предосторожности все воздушное движение было временно остановлено», — говорится в публикации.
Несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты, в том числе в Льеж.
Отмечается, что в небе был якобы замечен как минимум один дрон.
Ранее сообщалось, что работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта была временно нарушена из-за обнаружения неизвестного дрона.