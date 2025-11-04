Аэропорт Брюсселя закрыт из-за сообщения о беспилотнике

Аэропорт Брюсселя в Бельгии закрыли из-за сообщения о неизвестном беспилотнике, сообщает Le Soir.

© Global look

«В качестве меры предосторожности все воздушное движение было временно остановлено», — говорится в публикации.

Несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты, в том числе в Льеж.

Отмечается, что в небе был якобы замечен как минимум один дрон.

Ранее сообщалось, что работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта была временно нарушена из-за обнаружения неизвестного дрона.