Шесть человек погибли при крушении военного вертолета на Филиппинах

Шесть человек стали жертвами крушения вертолёта ВВС Филиппин, который участвовал в ликвидации последствий тайфуна «Калмаэги». Об этом сообщили военные командования республики в Восточном Минданао.

Катастрофа произошла во время выполнения спасательной операции в пострадавшем регионе.

«В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены и подняты шесть тел, предположительно, пилота и членов экипажа разбившегося вертолёта Super Hueys», — цитирует телеканал ABS-CBN сообщение вооружённых сил.

Причины падения воздушного судна пока не уточняются.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна на Филиппинах погибли 26 человек.