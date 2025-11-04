В Индии при столкновении пассажирского поезда с грузовым погибли шесть человек

В штате Чхаттисгарх в Индии в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым погибли по меньшей мере шесть человек.

«Удар при столкновении был настолько сильным, что передние вагоны пассажирского поезда были полностью разрушены», сообщает телеканал NDTV.

Спасатели продолжают поиски пострадавших под обломками.

По предварительным данным, причиной аварии мог быть сбой в системе сигнализации или человеческий фактор. Ведётся расследование.

Ранее более 20 человек погибли в крупной аварии с участием автобуса и грузовика в индийском штате Телангана.