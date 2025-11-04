Таксист изнасиловал россиянку в машине и скрылся

Юная жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию Калининского района с обвинением в адрес подвозившего ее таксиста, 21-летняя россиянка сообщила об изнасиловании в салоне автомобиля. Об инциденте сообщается в МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Соответствующее заявление поступило полицейским в воскресенье, 2 ноября. Юная петербурженка сообщила, что инцидент произошел рано утром во дворе дома, расположенного по адресу Проспект Науки, 79. После изнасилования таксист подвез потерпевшую к станции метро «Девяткино», где высадил россиянку из машины и скрылся в неизвестном направлении.

На следующий день, 3 ноября, полицейским удалось задержать подозреваемого в изнасиловании. Им оказался 39-летний таксист, его имя и национальность не раскрываются. По факту преступления сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по части 1 статьи 132 и части 1 статьи 131 Уголовного кодекса (УК) РФ.

Ранее губернатор города Александр Беглов запретил мигрантам работать в сфере курьерской доставки и такси. Свое решение он объяснил необходимостью борьбы с теневой занятостью и криминалом в регионе. В результате нововведения, отмечал Беглов, должны повыситься качество и безопасность услуг в этих отраслях. Освободившиеся же ниши, по его словам, смогут занять российские граждане. Речь идет, в первую очередь, о студентах и молодежи.