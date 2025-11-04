Женщина и двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Петербурге

В результате пожара в жилом доме в СНТ «Ржевка-1» в Санкт-Петербурге погибли женщина и двое детей.

Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

— Происходило горение двухэтажного дома размером 4 на 10 метров, бани размером 6 на 6 метров, пристройки размером 6 на 8 метров и трех автомобилей на общей площади 200 квадратных метров. В 13:18 пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара принимали участи пять единиц специализированной техники и 25 человек личного состава МЧС, передает Telegram-канал ведомства.

1 ноября в результате пожара, который произошел в квартире на шестом этаже жилого дома в Зеленограде, погиб один человек и еще один пострадал. Еще 30 человек самостоятельно эвакуировались через подъезд.

30 октября загорелась квартира жилого дома на Дубнинской улице в столице, очаг возгорания находился в спальне жилища на 12-м этаже. В результате пожара погиб человек: ему удалось выбраться в коридор, но там он задохнулся от угарного газа.