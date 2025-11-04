В Краснодаре девушку затолкали в авто и похитили

В Краснодаре полиция проводит проверку после появления данных о похищении девушки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

© Газета.Ru

Инцидент произошел ночью, на улице Героя Пешкова. На кадрах с места заметно, как молодой человек куда-то ведет девушку, схватив за куртку. Вместе они отходят от дома, к которому, по данным СМИ, она изначально шла.

При этом пострадавшая сопротивляется и пытается вырваться, но вырваться ей не удается. Пара отходит к парковке, где, предположительно, их ждал автомобиль.

«Девушка кричала «помогите» и ревела. Они сразу уехали с района, в машине было очень много мужчин», – сообщается в публикации.

По словам очевидцев, похищенной на вид было около 18 лет. В полиции о произошедшем узнали после того, как им рассказали местные жители. Где девушка находится сейчас, неизвестно.

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.