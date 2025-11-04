На популярном курорте произошел скандал из-за любвеобильного россиянина

Инцидент с участием российских туристов произошел в одном из отелей индийского штата Гоа. Как сообщает Mash, героиня истории прилетела на курорт вместе с матерью. Однако их отдых был омрачен крайне неприятным происшествием уже в первый день.

Девушка обратила внимание, что во время пребывания на пляже за ней наблюдал незнакомый мужчина. Этой же ночью она проснулась от странных ощущений и обнаружила в своей комнате того самого человека. По ее словам, мужчина проник в номер через балкон и начал проявлять недвусмысленные знаки внимания.

Как впоследствии выяснилось, незваным гостем оказался московский ресторатор, отдыхавший в Гоа со своей спутницей. По информации источников, мужчина, предположительно находясь под воздействием запрещенных веществ, банально перепутал двери и зашел не в ту спальню. Услышав крики испуганной девушки, он ретировался, спрыгнув с балкона второго этажа.

Администрация гостиницы оперативно отреагировала на произошедшее. Служащим удалось идентифицировать нарушителя, который в этот момент притворялся спящим в своем номере. Конфликт был улажен на месте: Ромео и его подругу в принудительном порядке выселили из отеля.

Несмотря на пережитый стресс, девушка приняла решение не обращаться в правоохранительные органы. Она объяснила свой отказ от официальных заявлений сильным испугом и опасениями относительно неадекватного состояния злоумышленника.