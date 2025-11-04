В Челябинске задержали женщину, подозреваемую в убийстве 5-летней дочери

В Челябинске полиция задержала местную жительницу, которая подозревается в совершении убийства своей малолетней дочери. Об этом информирует Следком РФ. Трагический инцидент был зарегистрирован днем 3 ноября. В полицию поступило сообщение об обнаружении тела пятилетней девочки в одной из квартир дома на улице 250-летия Челябинска.

© Московский Комсомолец

В ходе осмотра места происшествия и судебно-медицинской экспертизы было установлено, что на теле ребенка присутствует не менее четырех колото-резаных ранений. Обстоятельства дела указывают на насильственный характер смерти, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела по тяжелой статье Уголовного кодекса.

По данным следствия, 43-летняя женщина, являющаяся жительницей Республики Башкортостан, с сентября текущего года проживала в Челябинске, где арендовала квартиру на условиях посуточной оплаты. Тело погибшей девочки, спрятанное в диване, было обнаружено хозяйкой жилья уже после того, как подозреваемая была выселена из помещения.

Сотрудникам Главного управления МВД России по Челябинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение подозреваемой на территории Башкортостана. Женщина была задержана и доставлена в территориальный следственный отдел для проведения дальнейших процессуальных действий.

В настоящее время с фигуранткой проводится допрос, в ходе которого выясняются все обстоятельства произошедшего. По завершении следственных действий стражи порядка намерены предъявить ей официальное обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.