Неизвестные открыли стрельбу у водохранилища в Новосибирске

Неизвестные устроили стрельбу в Советском районе Новосибирска. Об этом сообщило Главное управление министерства внутренних дел РФ по Новосибирской области в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что 2 ноября в отдел полиции №10 «Советский» обратился местный житель и заявил, что услышал звуки выстрелов в районе Обского водохранилища. Инцидент произошел в вечернее время.

«На место была направлена следственно-оперативная группа полиции», — говорится в заявлении.

Сейчас правоохранители ищут тех, кто совершил преступление. Они проводят оперативные мероприятия, чтобы установить личности нарушителей.

Как сообщил паблик «У нас на Шлюзе» в социальной сети «ВКонтакте», стрельбу открыли четыре человека, приехавшие туда на белом автомобиле. Нарушители уехали примерно через 50 минут, оставив на месте стрельбы гильзы и коробку из-под боеприпасов.

2 ноября неизвестные устроили перестрелку в деревне Дранишники во Всеволожском районе Ленинградской области. Нарушители обстреляли конный клуб, впоследствии в расположенной рядом лесополосе нашли три гильзы от автоматического оружия. В региональном управлении МВД РФ заявили, что полицейские приступили к розыску подозреваемых и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.