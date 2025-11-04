Гигантские шершни убили директора школы и его 15-летнего сына

В Лаосе трагически погибли директор частной школы американец Дэниел Оуэн и его 15-летний сын Купер. Смерть наступила после нападения роя азиатских гигантских шершней, сообщает New York Post.

Инцидент произошёл 15 октября недалеко от города Луангпхабанг. Семья отдыхала в экопарке на берегу реки Меконг. Во время спуска по канатной переправе отец, сын и сопровождавший их гид подверглись атаке насекомых размером до пяти сантиметров с жалом длиной около шести миллиметров.

Оуэн и его сын получили более ста укусов. Через несколько часов после госпитализации оба скончались. Доктор Пханомсай Пхакан из клиники Phakan Arocavet рассказал, что их тела были покрыты множеством красных пятен и отметил, что за 20 лет практики не сталкивался с чем-то подобным.

Руководство экопарка назвало происшествие «беспрецедентным» и выразило соболезнования семье погибших. Все процедуры безопасности на территории парка были пересмотрены.