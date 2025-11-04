В Петербурге при пожаре в СНТ погибли женщина и двое детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в доме, пристройке и бане в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, полностью выгорели три автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Позже в МЧС отметили, что пожар удалось ликвидировать.

"Происходило горение двухэтажного дома размером 4 на 10 метров, бани размером 6 на 6 метров и пристройки размером 6 на 8 метров и трех легковых автомобилей на общей площади 200 кв. м. В 13:18 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, в результате пожара погибли женщина и двое детей. Изначально сообщалось, что сведения о пострадавших не поступали.

Информация о пожаре по адресу: Красногвардейский район, СНТ "Ржевка-1", участок Солнечный, дом 159, поступила около 11 часов утра. К ликвидации пожара привлекали от МЧС 25 человек личного состава, было задействовано 5 единиц техники.

В новость внесены изменения (13:26 мск, 13:43 мск) - добавлена информация о жертвах и о ликвидации пожара.