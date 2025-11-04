В результате атаки БПЛА разрушены жилые дома в российском регионе

Силы ПВО отразили ночную атаку в Нижегородской области. ВСУ выпустили на регион порядка 20 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Все цели были успешно уничтожены.

© Московский Комсомолец

В результате падения обломков дронов повреждения зафиксированы в жилом секторе Кстовского района. Разрушены 3 частных дома и один многоквартирный комплекс.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

По данным главы региона, жертв и пострадавших в ходе вражеской атаки не зарегистрировано. На месте падения фрагментов беспилотников работают специалисты экстренных служб. Оценивается ущерб от ударов украинских БПЛА.