Женщина ранила подростка, стреляя по животным из окна

ЧП с применением оружия потрясло тихие Кириши в Ленобласти. 14-летняя девочка получила ранение головы. Ей пришлось самостоятельно добираться в больницу. Медики немедленно проинформировали полицию, поскольку характер травмы явно указывал на выстрел. Передает ГУ МВД по Ленинградской области.

Оперативная работа позволила быстро выйти на след подозреваемой. Ею оказалась 48-летняя женщина. По предварительной версии, дама в дневное время устроила стрельбу из пневматического пистолета прямо из окна своей квартиры. Ее мишенями были бездомные животные. Однако пуля случайно попала в школьницу.

Сейчас с задержанной проводятся необходимые следственные действия. Изъято оружие, которым был совершен выстрел. Уголовное дело еще не возбуждено, но этот вопрос находится на контроле у руководства следственного отдела. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, однако травма могла иметь куда более серьезные последствия.