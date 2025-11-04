Шторм выбросил на берег краснокнижного кита в Макаровском районе

Во время сильного шторма у села Восточного Макаровского района на берег выбросило крупного кита длиной около 12 метров. Об этом сообщил сахалинский фотограф Сергей Любаченко, который запечатлел происходящее.

© Вечерняя Москва

На кадрах, снятых им на побережье, видно, как мощные волны накрывают выброшенного морского гиганта. По предположению специалиста, это финвал — крупное млекопитающее из семейства полосатиков, также известное как сельдяной кит.

Финвал считается вторым по величине животным на Земле после синего кита и внешне напоминает его. Этот вид занесен в Красную книгу России и находится под особой охраной.

По словам очевидцев, животное выбросило на берег после шторма, обрушившегося на район, передает Citysakh.ru.

Ранее на берег Мексики выбросило двух сельдяных королей, также известных как ремнетелы или рыбы Судного дня. Они были обнаружены умирающими всего за сутки до того, как в России произошло землетрясение, а затем — цунами.

Кроме того, в начале июля на Курильских островах на берег выбросило гигантскую акулу. Профильные эксперты тогда прибыли на место и начали расследование, чтобы установить причины и обстоятельства появления там животного.