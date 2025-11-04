Прокуратура потребовала сократить срок Ольге Миримской почти вдвое

Прокуратура сочла приговор основательнице «Русского продукта» и бывшему главе банка БКФ Ольге Миримской чрезмерно суровым. Надзорное ведомство просит сократить срок с 19 лет до восьми лет и девяти месяцев колонии.

© Московский Комсомолец

Как следует из представления заместителя прокурора Москвы Богдана Костенецкого, суд не учёл, что женщина давала взятки, «пытаясь как мать любым способом вернуть в Россию своего новорожденного ребенка». Прокурор подчеркнул: «Безусловно, выбранный ею способ реализации своих процессуальных прав как потерпевшей нарушает закон, за что она должна понести наказание, однако ею двигали прежде всего материнские чувства».

В 2024 году Измайловский суд признал Миримскую виновной в даче взяток следователю и попытках подкупа судей на сумму $1,75 млн. По данным следствия, она пыталась ускорить расследование дела о похищении дочери, рожденной суррогатной матерью.

Костенецкий также указал, что Миримская занимается благотворительностью, помогает жителям Донбасса и «не является опасным для общества гражданином». В прокуратуре считают, что цели наказания могут быть достигнуты при менее длительном сроке.