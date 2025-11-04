Найденное в диване в Челябинске тело девочки пролежало там 10 дней

Найденной в диване в одной из квартир Челябинска тело пятилетней девочки, предположительно, пролежало там около 10 дней. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

© Вечерняя Москва

Однако более точную оценку дадут эксперты после комплексной экспертизы. Это жилище снимала женщина с ребенком, которая 2 ноября связалась с владельцем и недвижимости, чтобы сообщить о том, что съезжает.

— На следующий день в пустой квартире обнаружили тело ребёнка в диване. Сначала уборщица, потом хозяин квартиры, — говорится в материале.

Тело ребенка с колото-резаными ранениями нашли днем 3 ноября в квартире на улице 250-летия Челябинска. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье по убийстве малолетнего.