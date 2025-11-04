В Нижегородской области повреждены четыре дома при падении обломков БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Три частных и один многоквартирный дом повреждены в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области.

Всего сбито 20 беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Ночью силы ПВО отразили атаку 20 БПЛА в Кстовском районе Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждения получили 3 частных и 1 многоквартирный дом. На месте инцидента работают специалисты", - написал Никитин в своем Telegram-канале.