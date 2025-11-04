Возгорание на подстанции произошло из-за атаки БПЛА на российский регион

Атака ВСУ на Курскую область привела к возгоранию трансформаторов на подстанции. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В результате атаки вражеских беспилотников на объект энергетической инфраструктуры в слободе Белая Беловского района была нарушена подача электроэнергии. Как сообщил глава области, происшествие повлекло за собой отключение света в семи населенных пунктах муниципального образования.

ЧП обошлось без человеческих жертв и пострадавших. На месте оперативно сработали аварийно-восстановительные бригады, которые в сжатые сроки перевели потребителей на резервную схему электроснабжения, полностью восстановив подачу.

Параллельно ведутся работы по ликвидации последствий другого удара — по Рыльской подстанции. Электричеством уже обеспечены город Рыльск и прилегающие территории. В настоящее время усилия энергетиков сосредоточены на восстановлении энергоснабжения в ряде населенных пунктов Рыльского, Кореневского и Глушковского районов.