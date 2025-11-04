Пожилую пару убили топором в Елизовском районе Камчатки

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства пожилой пары в Елизовском районе Камчатского края. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в региональном управлении СК.

3 ноября мужчина пробрался в квартиру дома в селе Сосновка. Там он несколько раз ударил топором по голове и туловищу 71-летнюю женщину и ее 78-летнего супруга.

Пенсионеры скончались на месте от полученных травм. Медикам оставалось только констатировать их смерть.

— Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по факту убийства пожилой пары (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), — добавили в пресс-службе ведомства.

