Еще 112 мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря

Еще 112 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Казахстане.

Об этом во вторник, 4 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента экологии Мангистауской области.

— Проведен забор проб морской воды в районе населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино, — передает сообщение регионального ведомства агентство «КазТАГ».

Это не первый подобный случай. Так, в конце мая главный специалист отделения комитета рыбного хозяйства по Мангистауской области Андрей Руцкий сообщил, что на берегу Каспийского моря нашли свыше сотни мертвых тюленей, занесенных в Красную книгу.

Вместе с тем на экологию юга России серьезно повлияло крушение двух танкеров в Керченском проливе. Так, первого мертвого дельфина после разлива мазута в Черном море 18 декабря 2024 года обнаружили волонтеры в Анапе. Позже было найдено тело еще одного морского обитателя.

Между тем диких сайгаков начнут выборочно отстреливать в Казахстане из-за того, что местные фермеры стали массово жаловаться на уничтожение животными сельскохозяйственных угодий