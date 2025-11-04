Подруга Усольцевой показала их последнюю переписку перед ее пропажей

Пропавшая вместе с мужем Сергеем и дочерью Ариной в Красноярском крае Ирина Усольцева накануне злополучного похода резко изменила свои планы. Об этом рассказала подруга женщины и ее духовная наставница Мария Шрайнер, которая подняла их переписку.

Изначально Усольцева хотела отправиться с супругом на тантру. Однако в конце концов передумала, объяснив свое решение желанием провести время с семьей в ином, более непринужденном формате. Она призналась подруге, что им нечасто удается проводить много времени втроем.

Усольцева также рассказывала, что муж поддержал ее идею «поехать в мини-путешествие». Кроме того, она признавалась, что в последнее время ее состояние улучшилось — Усольцева стала просыпаться с «радостью и любовью, без откатов».

— Есть мысль, что, возможно, какое-то убегание от какого-то важного прохода. Сейчас стоит тема денег, тема масштабирования, тема прохода в реализации. И, возможно, пойдя на тантру, этот проход бы подраскрылся, или даже случился. Но я выбрала сейчас так, — передает слова пропавшей женщины газета Aif.ru.

Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.