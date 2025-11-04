Россиянин зверски расправился с женой в Турции накануне развода

В турецкой Алании произошла жестокая расправа над жительницей России. Мужчина изрезал ножом собственную жену. Как сообщает SHOT, мужчина выследил женщину на одной из улиц в районе Махмутлар.

По словам очевидцев, между супругами возникла ссора, которая перешла в крик. После этого россиянин достал нож и начал наносить женщине удары по различным частям тела, в том числе по голове и лицу. Потерпевшая упала, а нападавший попытался скрыться с места преступления.

Прибывшие на вызов полицейские задержали подозреваемого с ножом в руках. Правоохранители устанавливают мотивы преступления, но основная версия — обострение конфликта на почве предстоящего развода.

Пострадавшая с серьезными травмами была срочно доставлена в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.