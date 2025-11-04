Таксисту дали реальный срок за наглую просьбу на МКАД

Реальным сроком закончилась для таксиста попытка получить компенсацию с водителя, якобы нарушившего ПДД. На самом деле нервный извозчик банально хотел «развести» другого участника движения на деньги.

Как стало известно «МК», неприятный инцидент произошел в феврале этого года на западе столицы. 37-летний житель Калмыкии после визита к друзьям развозил по домам трех девушек на своей «БМВ». Съезжая с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект, он обратил внимание на такси «Киа Сид», водитель которого нервно сигналил сзади, требуя, чтобы его пропустили. Гость столицы уступил дорогу и продолжил путь, забыв на какое-то время об агрессивном шофере. Но когда он уже съезжал на МКАД, тот же самый «Киа» внезапно перегородил ему дорогу. Неадекватный таксист попытался разбить стекло немецкого автомобиля, а затем стал размахивать пистолетом и угрожать.

Извозчик пояснил, что водитель «БМВ» нарушил правила, и он был вынужден гнаться за ним через всю Москву, чтобы проучить, по пути не раз превысил скорость, «насобирал» штрафов, и виновник теперь должен компенсировать ему убытки. Обнаглевший мужчина потребовал 10 тысяч рублей. Испугавшись за себя и за пассажирок, автовладелец отдал ему все, что было – 5800 рублей. После этого он обратился в полицию.

Таксиста задержали по горячим следам, ему предъявили обвинение в вымогательстве. Несмотря на раскаяние, частник не избежал реального наказания – Кунцевский суд приговорил его к двум годам колонии общего режима.