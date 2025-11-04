Ирина Рудницкая созналась в торговле детьми

Председатель и клинический психолог Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения" Ирина Рудницкая полностью признала вину по делу о торговле несовершеннолетними, раскаивается в содеянном и готова сотрудничать со следствием. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Рудницкая в полном объеме признала вину в том деянии, которое ей инкриминировали, подробно рассказала о совершенном деянии, в котором она кается, и готова сотрудничать со следствием. После совершенного преступления прошло более пяти лет. За все это время она больше не совершала каких-либо противоправных действий - человек сделал надлежащие выводы", - следует из материалов дела.

Вместе с тем Рудницкая считает, что следствие излишне настаивало в суде на избрании ей ареста, так как у принявшего соответствующее решение судьи не было для этого повода.

30 октября проживающую в подмосковной Рузе многодетную мать Ирину Рудницкую обвинили в торговле несовершеннолетними, а суд в Москве отправил женщину в СИЗО. Она была допрошена в качестве подозреваемой в конце августа этого года, но после очных ставок со свидетелями и другими фигурантами дела было принято решение об избрании ей меры пресечения.

Вместе с ней по делу были арестованы еще два человека. Как уточняли ТАСС в правоохранительных органах, столичный суд отправил в СИЗО в рамках предварительного следствия предпринимателя из Подмосковья, а также женщину, чей ребенок мог быть продан в другую семью.

Уголовное дело в отношении Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа этого года. Из документов следует, что на иждивении у женщины 12 детей - от 3 до 17 лет. Санкция вмененной Рудницкой и еще двум обвиняемым статьи 127.1 УК РФ (торговля детьми) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.