Суд: Долина при афере с ее квартирой не осознавала своих действий

Народная артистка РФ Лариса Долина в момент продажи своей московской квартиры по указке мошенников находилась в состоянии, когда она была неспособна понимать значение своих действий. Об этом сказано в тексте решения суда по иску певицы о возврате ее жилья, с которым ознакомился ТАСС.

"Истец Долина Л. А. полагает, что предварительный договор и договор купли-продажи являются недействительными сделками ввиду их заключения под влиянием заблуждения. В силу Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной", - сказано в документе.

Там также подчеркивается, что сделка признается недействительной, если заблуждение было настолько существенным, что сторона, введенная в заблуждение, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, сторона, по иску которой сделка признана недействительной, обязана возместить другой стороне причиненный ей вследствие этого реальный ущерб, за исключением случаев, когда другая сторона знала или должна была знать о наличии заблуждения. Однако никаких сведений о возмещении ущерба со стороны Долиной покупателю ее квартире Полине Лурье не содержится.

Раскрыты новые детали в деле громкого обмана с деньгами Долиной

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, 34-летняя Лурье - мать-одиночка, которая приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 млн рублей. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована.

О деле

13 августа 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже, на основании решение Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Заседание суда по этому вопросу проходило в закрытом режиме.

По данным МВД, сумма ущерба составила более чем 200 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено, его материалы переданы в Балашихинский суд для рассмотрения по существу.