На Камчатке убита пожилая пара

Следственный отдел по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по факту убийства пожилой пары (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили следователи, по предварительным данным, 3 ноября в селе Сосновка Елизовского района 61-летний мужчина нанес 71-летней женщине и ее 78-летнему супругу множественные удары топором по голове и туловищу. Мужчина и женщина от полученных повреждений скончались на месте происшествия.

При задержании фигурант был в крови, с раной на голове. В настоящее время он находится в реанимационном отделении медицинского учреждения.

По уголовному делу допрошены свидетели, осмотрено место происшествия, назначены судебные медицинские экспертизы. Следователи проводят следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.