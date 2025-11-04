В российском городе массово отключилось электричество

В Нижнем Новгороде ночью 4 ноября 2025 года произошло массовое отключение электричества. Об этом написал Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Известно, что отключение электричества наблюдается в нескольких микрорайонах российского города.

«Без света сейчас Верхние Печеры и улица Родионова. На улице Ивлиева тоже было отключение», — отмечается в публикации.

Согласно информации от источника, на улице Ивлиева электричество уже восстановлено. Сведения о причинах аварийного отключения электроснабжения пока не поступали.

