В Белгородской области при ударе БПЛА погиб мужчина

Мирный житель в посёлке Октябрьский Белгородского района погиб в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобиль.

Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

«От полученных ранений водитель погиб на месте», — говорится в публикации.

Ранее в оперштабе сообщили, что один мирный житель в хуторе Масычево Грайворонского округа получил ранения в результате атаки дрона ВСУ. Уточняется, что пострадавший самостоятельно обратился в ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь.