За незаконное проведение абортов без соответствующей лицензии клиника в Нижнем Новгороде была подвергнута штрафным санкциям.

© Московский Комсомолец

Губернатор Никитин подчеркнул, что данная частная организация "спекулировала на уязвимом положении жительниц Нижегородской области, столкнувшихся с трудными обстоятельствами".

Наша цель – создать благоприятные условия, чтобы женщины выбирали материнство и испытывали радость от этого. Мы разрабатываем различные формы поддержки, включая материальную помощь и психологическую консультацию, но не для того, чтобы частные медицинские учреждения игнорировали законы и подвергали опасности здоровье пациенток.